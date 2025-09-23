Napoli Conte | Non siamo rodati altro che grande mercato Sarà la stagione più complessa

2025-09-22 21:37:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Con la vittoria contro il Pisa, il Napoli va in fuga e centra il quarto successo su quattro in questa Serie A. A Sky, ha parlato l’allenatore azzurro, Antonio Conte. Queste le sue parole. VITTORIA SOFFERTA. “Non è mai facile vincere. Abbiamo giocato contro una squadra fisica: ha corsa e accelerazione, oltre ad un’intensità che la inserisce tra le prime per questi dati. Quando hai avversari che reggono i contrasti, diventa un problema. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare le diagonali con i centrocampisti: siamo però contenti di aver fatto quattro vittorie, ci sono sei-sette squadre di ottimo livello”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Conte: "Questa la stagione più complessa per il Napoli. A differenza di altri, non siamo rodati" - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sofferta vittoria contro il Pisa per 3- Riporta corrieredellosport.it

Conte allontana le pressioni: “Non siamo rodati come altri” - Il Napoli vince la sua quarta partita consecutiva in campionato e sale in vetta alla classifica a punteggio pieno e in solitaria. Lo riporta calciomercato.it