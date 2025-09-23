Napoli Conte è alla ricerca di un nuovo terzino destro Nella lista c’è Ratiu

Nonostante l’ottimo mercato effettuato dal Napoli, il team azzurro è ancora sprovvisto di un giocatore valido che possa sostituire il capitano Giovanni Di Lorenzo. Pasquale Mazzocchi non offre le stesse prestazioni del difensore della Nazionale. Proprio per questo, è stato escluso dalla lista della Champions League. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è alla ricerca di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

#Politano-#Napoli, c’è il rinnovo. #Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto - X Vai su X

Vittoria con il brivido per Conte Vittoria sudata per il Napoli grazie alle reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca. Nzola e Lorran fanno tremare il Maradona: brivido nel finale, ma i 3 punti sono di Antonio Conte ? #CorrieredelloSport #NapoliPisa - facebook.com Vai su Facebook

Poker Napoli Conte è primo da solo Ma che sofferenza con il Pisa; Napoli vetta e brividi | vince 3-2 col Pisa ma Conte è furioso; Col Pisa Conte è pronto ad una mini-rivoluzione.

Napoli, Conte si affida alle certezze: «Scudetto? Noi favoriti ma parliamo poco e facciamo i fatti» - Ripartire senza subire contraccolpi dopo la vittoria dello scudetto. Da ilmessaggero.it

Il Napoli è già in fuga, Conte: «Sì, siamo i favoriti» - Manca poco o nulla di quello che aveva chiesto Antonio Conte nel corso del vertice in cui il presidente De Laurentiis lo ha convinto a restare mentre flirtava con la Juve. Lo riporta ilmessaggero.it