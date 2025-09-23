Napoli ciclista travolto nella Galleria Vittoria | caccia al pirata della strada
L’uomo è stato investito mentre era in sella alla sua bici elettrica, riportando ferite gravi al volto. Le telecamere della Galleria Vittoria, secondo quanto riferito, non erano attive al momento dell’incidente. Paura e indignazione in città per l’ennesimo episodio di pirateria stradale. La sera di lunedì 22 settembre, nella Galleria Vittoria, un ciclista in sella . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: napoli - ciclista
Napoli, ciclista investito nella Galleria Vittoria: pirata della strada in fuga
Un tir travolge e uccide un ciclista in via Napoli nel 2018, il video dell'incidente mortale viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio e diventa virale nelle chat e nei gruppi di Whatsapp. Chi è il responsabile? Sul caso è stat - facebook.com Vai su Facebook
Ciclista investito nella Galleria Vittoria, Borrelli: Grave l'omissione di soccorso e ancora peggio le telecamere non funzionanti; Investe ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto; Ciclista investito da pirata in Galleria Vittoria. videosorveglianza difettosa, indagine difficile.
Ciclista investito nella Galleria Vittoria, Borrelli: "Grave l'omissione di soccorso e ancora peggio le telecamere non funzionanti" - Si trovava in sella alla sua bicicletta elettrica quando è stato violentemente investito da un veicolo, il cui conduce ... Scrive napolitoday.it
Investe ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto - Borrelli (Avs): “Le telecamere di sicurezza non funzionavano” Pirata della strada investe un ciclista nella Galleria Vittoria ... Segnala fanpage.it