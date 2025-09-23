Napoli ciclista investito nella Galleria Vittoria | pirata della strada in fuga

Ancora un grave episodio di omissione di soccorso a Napoli. Nella serata di lunedì 22 settembre, un ciclista in sella a una bici elettrica è stato investito da un’auto nella Galleria Vittoria, il tunnel che collega via Acton a via Arcoleo. L’impatto è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, ciclista investito nella Galleria Vittoria: pirata della strada in fuga

In questa notizia si parla di: napoli - ciclista

Un tir travolge e uccide un ciclista in via Napoli nel 2018, il video dell'incidente mortale viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio e diventa virale nelle chat e nei gruppi di Whatsapp. Chi è il responsabile? Sul caso è stat - facebook.com Vai su Facebook

Ciclista investito nella Galleria Vittoria, Borrelli: Grave l'omissione di soccorso e ancora peggio le telecamere non funzionanti; Investe ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto; Ciclista investito sulla Provinciale, è gravissimo.

Investe ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto - Borrelli (Avs): “Le telecamere di sicurezza non funzionavano” Pirata della strada investe un ciclista nella Galleria Vittoria ... Lo riporta fanpage.it

Ennesimo incidente a Napoli: ciclista investito da pirata della strada nella Galleria Vittoria - “Siamo di fronte all'ennesimo atto di inciviltà, con un pirata della strada che ha investito un ciclista per poi fuggire, lasciandolo a terra. Come scrive napolivillage.com