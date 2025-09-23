Napoli ciclista investito nella Galleria Vittoria | pirata della strada in fuga

Teleclubitalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un grave episodio di omissione di soccorso a Napoli. Nella serata di lunedì 22 settembre, un ciclista in sella a una bici elettrica è stato investito da un’auto nella Galleria Vittoria, il tunnel che collega via Acton a via Arcoleo. L’impatto è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli ciclista investito nella galleria vittoria pirata della strada in fuga

© Teleclubitalia.it - Napoli, ciclista investito nella Galleria Vittoria: pirata della strada in fuga

In questa notizia si parla di: napoli - ciclista

Ciclista investito nella Galleria Vittoria, Borrelli: Grave l'omissione di soccorso e ancora peggio le telecamere non funzionanti; Investe ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto; Ciclista investito sulla Provinciale, è gravissimo.

napoli ciclista investito galleriaInveste ciclista nella Galleria Vittoria, fugge e lo lascia a terra ferito: lesioni anche al volto - Borrelli (Avs): “Le telecamere di sicurezza non funzionavano” Pirata della strada investe un ciclista nella Galleria Vittoria ... Lo riporta fanpage.it

napoli ciclista investito galleriaEnnesimo incidente a Napoli: ciclista investito da pirata della strada nella Galleria Vittoria - “Siamo di fronte all'ennesimo atto di inciviltà, con un pirata della strada che ha investito un ciclista per poi fuggire, lasciandolo a terra. Come scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ciclista Investito Galleria