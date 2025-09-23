Napoli capolista Milan all’inseguimento | Capello indica gli equilibri della Serie A

"> Quattro partite, quattro vittorie. Il Napoli di Conte si gode il primato solitario, forte di nove gol segnati e tre subiti. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra ha superato il Pisa tra mille difficoltà ma ha consolidato il vantaggio di due punti sulla Juventus e tre sul Milan. Alle spalle della capolista, invece, regna l’incertezza: i bianconeri frenano, i rossoneri accelerano, mentre l’Inter cerca ancora continuità. Nell’analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello sottolinea la solidità del Napoli, individuando però nel Milan l’avversario più credibile nella corsa scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La Juve frena, il Napoli può diventare capolista

