Napoli capolista Milan all’inseguimento | Capello indica gli equilibri della Serie A

"> Quattro partite, quattro vittorie. Il Napoli di Conte si gode il primato solitario, forte di nove gol segnati e tre subiti. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la squadra azzurra ha superato il Pisa tra mille difficoltà ma ha consolidato il vantaggio di due punti sulla Juventus e tre sul Milan. Alle spalle della capolista, invece, regna l’incertezza: i bianconeri frenano, i rossoneri accelerano, mentre l’Inter cerca ancora continuità. Nell’analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello sottolinea la solidità del Napoli, individuando però nel Milan l’avversario più credibile nella corsa scudetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli capolista, Milan all’inseguimento: Capello indica gli equilibri della Serie A

La Juve frena, il Napoli può diventare capolista

#TripliceFischio di #NapoliPisa 3-2 La capolista se ne va... negli spogliatoi troppo presto, e il finale è un'altra sofferenza… @VittorioEboli - X Vai su X

Pisa ko, Napoli campione d'Italia e capolista in solitaria. Ma Conte frena: "Siamo in rodaggio" - Quarta vittoria consecutiva in campionato e primato solitario in classifica: il Napoli di Antonio Conte prosegue la sua marcia in campionato. Come scrive tuttomercatoweb.com

Padovan: "Napoli unico candidato allo Scudetto! Milan? No, due categorie sotto..." - Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Milan è una squadra candidata ai primi ... Da tuttonapoli.net