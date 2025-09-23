Napoli Canta | omaggio scenico alla canzone classica napoletana al Politeama
Tempo di lettura: 2 minuti Il nuovo spettacolo di Leonardo Ippolito debutterà al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80) e andrà in scena da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025: un progetto concepito per valorizzare l’immenso patrimonio della canzone classica napoletana, offerto in omaggio agli abbonati della stagione 202526 del Teatro Augusteo. Un cast corale e performativo. Sul palco saliranno interpreti e artisti che animeranno una messa in scena corale: Adriano Di Domenico, Enzo Esposito, Salvatore Meola, Teresa Rocco, Alessia Cacace, Vittorio Brandi, Flavio Massimo, Barbara Pipolo, Nunzia Masullo, Elisabetta Romano, con la partecipazione di Natalia Cretella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
