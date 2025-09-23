Napoli adesso è ufficiale | ha firmato L’annuncio del club azzurro

Matteo Politano resterà in azzurro per altre tre stagioni: con la maglia del Napoli ha già collezionato 238 presenze, 34 gol e 35 assist, conquistando due scudetti e una Coppa Italia. Il Napoli ha ufficializzato con un comunicato l’estensione del contratto di Matteo Politano, che continuerà a vestire l’azzurro fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per il progetto di Antonio Conte, che vede nell’esterno una delle pedine fondamentali del suo scacchiere, come già accaduto per i suoi predecessori, a cominciare da Luciano Spalletti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: napoli - adesso

Sacchi: "Napoli, adesso Conte vuole fare l’europeo"

Meloni: “Il Sud sta cambiando, adesso cresce. America’s Cup a Napoli? Sarà un evento planetario”

Mercato Juve, sta cambiando tutto nel futuro di Osimhen: il Napoli attende garanzie dal Galatasaray. Adesso il nigeriano può finire in questa squadra: novità

ADESSO [23.09-01:30] #Ischia #Napoli in corso missione di soccorso sanitario da parte di #elicottero del 118 - X Vai su X

Adesso è ufficiale: la vendita dei biglietti per Milan-Napoli sarà vietata ai tifosi residenti in Campania Il Prefetto di Milano ha disposto alcune restrizioni per motivi di ordine pubblico e preservare la sicurezza in vista del match di campionato in programma do - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo Politano ora è UFFICIALE | nuovo contratto con il Napoli; McTominay è stato la grande risorsa del Napoli dello scudetto ora è frenato dal lavoro in fase difensiva; Tognozzi Rio Ave adesso è ufficiale | l’ex Juve è il nuovo direttore del club portoghese Il comunicato con tutti i dettagli.

Napoli, è ufficiale: ecco Rasmus Højlund - Dopo una trattativa raccontata passo per passo, anche attraverso le immagini dei vari incontri e del suo arrivo in Italia, adesso Rasmus Højlund è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli di ... gianlucadimarzio.com scrive

Calciomercato Napoli News/ Ufficiale l’arrivo di Lucca, addio-Osimhen: ci siamo, i dettagli (18 luglio 2025) - Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero dunque accettato di versare i 75 milioni di euro fissati dal Napoli per il cartellino del calciatore in modo tale che i ... Scrive ilsussidiario.net