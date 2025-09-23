Napoli adesso è ufficiale | ha firmato L’annuncio del club azzurro

Sportface.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Politano resterà in azzurro per altre tre stagioni: con la maglia del Napoli ha già collezionato 238 presenze, 34 gol e 35 assist, conquistando due scudetti e una Coppa Italia.  Il Napoli ha ufficializzato con un comunicato l’estensione del contratto di Matteo Politano, che continuerà a vestire l’azzurro fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per il progetto di Antonio Conte, che vede nell’esterno una delle pedine fondamentali del suo scacchiere, come già accaduto per i suoi predecessori, a cominciare da Luciano Spalletti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

