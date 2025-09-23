napoli a punteggio pieno la partenza migliore degli ultimi 4 anni ma conte si nasconde

Napoli, 23 settembre 2025 – Unica squadra a punteggio pieno ( 12 ) dopo quattro turni disputati di campionato, miglior partenza dalla stagione 2021-2022 e piccolo, piccolissimo tentativo di allungo sulle altre sfruttando al massimo una prima parte di calendario (in teoria) piuttosto agevole nonostante l'inserimento faticoso di qualche nuovo acquisto: per i 'risultatisti' tanto basta per promuovere il Napoli anche dopo la sudatissima vittoria sul Pisa, che da questa prospettiva assume i crismi del classico successo della grande squadra capace di sfruttare appieno gli episodi a favore e di limitare i danni su quelli avversari, ma il 3-2 del Maradona ha offerto molti altri spunti a tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

