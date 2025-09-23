Napoli 402 persone identificate e 182 veicoli controllati | maxi operazione dei carabinieri

NAPOLI, 23 SETTEMBRE 2025 – Controlli a tappeto per la sicurezza stradale da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli: in 72 ore sono state identificate 402 persone e controllati 182 veicoli, tra cui 21 con targa straniera. Tra i mezzi sequestrati anche un’automedica BMW X3 di proprietà di una società che gestisce una residenza per anziani: il veicolo, non impegnato in emergenze al momento del controllo, è risultato privo di assicurazione e revisione. Scattato il sequestro amministrativo e la sospensione della circolazione. Sono state elevate 75 contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui 7 per guida senza casco, 25 per mancanza di revisione e 13 per assenza di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Primacampania.it

