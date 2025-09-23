Napoli 39enne aggredito nella notte | indagini in corso

Il 39enne originario del Camerun è stato trovato privo di sensi a terra e accompagnato dal 118 nel Cto di Napoli. La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sull’aggressione subita stanotte da un 39enne originario del Camerun trovato senza sensi a terra e accompagnato dal 118 nel Cto della città. San Giorgio a Cremano, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, 39enne aggredito nella notte: indagini in corso

Un 39enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso a Vico Equense (Napoli) con escoriazioni al volto. Sarebbe stato colpito da pallini da caccia. Indagano i carabinieri

Colpito al volto durante una battuta di caccia: 39enne in ospedale

Aggredito dal branco con bastoni e bottiglie a Napoli, uomo ricoverato con fratture alla testa; Notte violenta, 39enne aggredito e ferito con arma da taglio; Violenta aggressione all'interno di un panificio: vittima in rianimazione. Una denuncia.

Aggredito dal branco con bastoni e bottiglie a Napoli, uomo ricoverato con fratture alla testa - Un 39enne camerunense è stato pestato e abbandonato privo di sensi in via Rosaroll, nel centro di Napoli; sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone ... Riporta fanpage.it