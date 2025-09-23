Napoli 150 capi contraffatti nascosti in buste | denunciato 39enne
Domenica mattina la Polizia di Stato ha denunciato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di ricettazione, contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di controllo in via San Candida, hanno notato l’uomo con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In deposito 2000 capi contraffatti del Napoli e di altre squadre
Quartieri Spagnoli, in un deposito 2000 capi contraffatti del Napoli e di altre squadre
Napoli, arrestato 'grossista' della contraffazione: 65mila capi sequestrati
In giro con centinaia di capi contraffatti: beccato dalla polizia, scatta il sequestro; Napoli, merce contraffatta in spiaggia: blitz nei centri di distribuzione a Garibaldi; Il re del falso smascherato a Napoli: sequestrati 65mila capi griffati e 130mila euro in contanti.
In giro con centinaia di capi contraffatti: beccato dalla polizia, scatta il sequestro - Domenica mattina la polizia ha denunciato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi introduzione nello ... Scrive napolitoday.it
Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli: sequestrati oltre 150 mila prodotti contraffatti e pericolosi - NAPOLI — Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli contro la Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli: sequ ... Come scrive marigliano.net