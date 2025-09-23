MVP amaro sulla WWE | Ha voltato le spalle ai fan storici per massimizzare i profitti
La star della AEW MVP ha lanciato un duro attacco alla WWE, accusando la compagnia di aver abbandonato la sua base di fan più fedele in nome del profitto. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di grandi cambiamenti per la federazione di Stamford, ora sotto il controllo di TKO. Il cambio di strategia dopo l’acquisizione di Endeavor. Quando Endeavor ha completato l’acquisizione della WWE nel 2023, pochi avrebbero potuto prevedere la rapidità con cui sarebbero arrivati cambiamenti radicali nella compagnia. Il CEO di TKO, Mark Shapiro, ha recentemente rivelato che Vince McMahon manteneva prezzi dei biglietti accessibili alle famiglie, ma ha chiarito che questa politica è ormai finita mentre la compagnia cerca di massimizzare i profitti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
