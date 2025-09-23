Musica per la vita al Collegio Alberoni concerto benefico per il restyling della Sala Parto

Concerto benefico domenica 12 ottobre alle ore 18,30 alla Sala Arazzi del Collegio Alberoni a favore di un progetto di restyling della Sala Parto dell’Ospedale di Piacenza.L’appuntamento musicale è organizzato e realizzato da "Mgs Cultura & Welfare" di Maria Grazia Sabato.Patrizia Bernelich. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

All’Alberoni sei mesi di eventi per i 400 anni della Congregazione della Missione; Dal buio alla luce: arte, musica e fotografia a cinque anni dalla pandemia; Dal buio alla luce: alla Galleria Alberoni di Piacenza una serata tra memoria, arte, musica, fotografia con Michelangelo Pistoletto.

All’Alberoni sei mesi di eventi per i 400 anni della Congregazione della Missione - Avranno inizio con la festa del Collegio Alberoni e di San Vincenzo, sabato 27 settembre 2025, e si concluderanno al termine del mese di marzo 2026, le ... Secondo piacenzasera.it