Musica per Giak Il commosso ricordo con l’orchestra e le borse di studio
Musica protagonista in una serata speciale, al Forum della Banca Alta Toscana di Vignole, sabato scorso, con la terza edizione del concerto dedicato a Giacomo Di Napoli e organizzato dall’associazione "Giak nuotatore Nel corso dell’evento l’associazione - il cui fine è continuare a trasmettere i valori di impegno e dolidarietà del giovane campione di acrobazia in aliante tragicamente scomparso l’11 luglio 2022 - ha presentato anche il progetto di donazione di due borse di studio. A interpretare i brani di musica classica sul palco del forum sono stati i cinquantadue elementi dell’Orchestra giovanile "Emanuele Muzio", diretti dal Maestro Tommaso Giannoni, giovane talento e amico fraterno di Giacomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
