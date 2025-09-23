Musetti sembra Federer | il passante di rovescio è favoloso

Colpo illuminante di Lorenzo Musetti durante l'amara finale di Chengdu, sconfitto da Alejandro Tabilo in tre set (6-3, 2-6, 7-6 in 2 ore e 39 minuti). Il rovescio a una mano è delizioso, anche se non è servito a evitare il ko nel primo set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti sembra Federer: il passante di rovescio è favoloso

