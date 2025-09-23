Musetti sconfitto in finale a Chengdu trionfa Tabilo
L'azzurro perde al tie-break del terzo set dopo aver fallito due match point. CHENGDU (CINA) - Nulla da fare per Lorenzo Musetti nella finale del "Chengdu Open", il torneo Atp 250 andato in scena sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
ATP Toronto, Musetti rimontato e sconfitto: avanza Michelsen in Canada
Us Open, Musetti vola al terzo turno. Sconfitto in tre set il belga Goffin
Us Open 2025, Musetti al terzo turno: sconfitto Goffin in tre set
