Musetti oggi in finale a Chengdu | sfida Tabilo per rivincere un titolo Atp dopo 3 anni | Orario e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti continua a sognare in grande. Oggi il tennista azzurro si gioca la finale dell’ Atp 250 di Chengdu, in Cina. Un traguardo importante, che gli permette di avvicinarsi ulteriormente alle Atp Finals 2025 e di puntare a un titolo che manca ormai da tre anni. Il 23enne di Carrara, dopo mesi complessi, ha dimostrato sul cemento cinese di aver ritrovato solidità e fiducia nei momenti decisivi. Musetti non conquista un torneo da Napoli 2022, da allora ha perso sei finali consecutive: ora di fronte c’è il cileno Alejandro Tabilo, un’occasione preziosa per interrompere un digiuno lungo e rilanciarsi definitivamente per un posto alle Finals di Torino insieme a Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
