Musetti la prima chance è andata | perde la finale di Chengdu contro Tabilo E il tabù continua

Lorenzo Musetti ha perso la prima occasione di blindare la qualificazione alle Atp Finals. E ha perso l'occasione di spezzare un tabù che ormai da tre anni: il toscano ha perso la finale dell'Atp 250 di Chengdu contro il cileno Tabilo. Il digiuno di titoli continua: è la settima finale consecutiva persa dal 23enne di Carrara. Musetti si è arreso al tie-break del terzo set, dopo aver recuperato un set di svantaggio. A breve l'articolo completo

