“E’ solo questione di tempo“. Così, a stretto giro ancora con il fiatone e il cuore in gola, Lorenzo Musetti commenta l’esito amaro di questa finale di Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo. Un match combattuto fino all’ultimo colpo di racchetta e che, nonostante la sconfitta, sarà un nuovo punto di inizio per il tennista . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Musetti ko, il titolo di Chengdu in mano a Tabilo: “Tornerò a vincere un torneo”