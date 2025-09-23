Musetti distrutto dopo la finale persa contro Tabilo a Chengdu | È da tanto che non vinco

Lorenzo Musetti perde ancora la finale di Chengdu: due match point sprecati e lacrime in panchina contro Tabilo, resta il digiuno di titoli dal 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un Sinner impressionante batte Musetti e approda alle semifinali Us Open: affronterà Auger-Aliassime. Avete visto il match?

La maggioranza degli italiani e degli addetti ai lavori stanotte tiferà #Musetti Per mille motivi, in primis l'antipatia per #Sinner a causa del suo gioco ritenuto 'noioso' e delle sue origini 'di confine'. Bene, sarò felice di vederli e sentirli distrutti domani mattina. #U

Chengdu, Musetti cede sul più bello: sconfitta beffarda in finale col numero 112 al mondo - Lorenzo Musetti ha perso la finale dell'Atp 250 di Chengdu contro il cileno Alenjandro Tabilo, numero 112 al mondo.

Musetti, che peccato: il titolo di Chengdu sfuma al tie break del terzo set - Ma il torneo cinese regala un bottino prezioso nella corsa alle Finals ...