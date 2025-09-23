Musetti cede in tre set Tabilo vince il torneo di Chengdu L' azzurro | E' una giornata dura per me
Sconfitta per Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Chengdu, in Cina. In finale il tennista toscano è stato battuto in tre set dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto 6-3 2-6 7-6. "E' una giornata dura per me - ha commentato Musetti -. Faccio i complimenti a Tabilo. Abbiamo combattuto fino all’ultimo alla pari: a volte si vince, a volte si perde". "Ringrazio il mio team e la mia famiglia. Abbiamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
