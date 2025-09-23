Musetti cede in tre set Tabilo vince il torneo di Chengdu L' azzurro | E' una giornata dura per me

Feedpress.me | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitta per Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Chengdu, in Cina. In finale il tennista toscano è stato battuto in tre set dal cileno Alejandro Tabilo che si è imposto 6-3 2-6 7-6. "E' una giornata dura per me - ha commentato Musetti -. Faccio i complimenti a Tabilo. Abbiamo combattuto fino all’ultimo alla pari: a volte si vince, a volte si perde". "Ringrazio il mio team e la mia famiglia. Abbiamo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

musetti cede in tre set tabilo vince il torneo di chengdu l azzurro e una giornata dura per me

© Feedpress.me - Musetti cede in tre set, Tabilo vince il torneo di Chengdu. L'azzurro: "E' una giornata dura per me"

In questa notizia si parla di: musetti - cede

LIVE Musetti-Michelsen 4-1, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: l’USA cede il servizio nel 1° set!

Musetti cede a Michelsen all'Atp di Toronto: gli highlights

LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 6-7, 2-1, US Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro cede un tie-break molto negativo

Sinner domina il derby italiano: Musetti cede in tre set e l’altoatesino vola in semifinale a New York; Cincinnati: Musetti, che succede? Cede a Bonzi in tre set. Ok Sonego, stanotte Cobolli; Atp Montecarlo, la finale: Alcaraz-Musetti 3-6 6-1 6-0. Infortunio per l’azzurro, vince lo spagnolo - Nel dopo partita.

musetti cede tre setMusetti cede in tre set, Tabilo vince il torneo di Chengdu. L'azzurro: "E' una giornata dura per me" - In finale il tennista toscano è stato battuto in tre set dal cileno Alejandro Tabilo che si ... Si legge su msn.com

musetti cede tre setMusetti, che peccato: il titolo di Chengdu sfuma al tie break del terzo set - Ma il torneo cinese regala un bottino prezioso nella corsa alle Finals ... Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Cede Tre Set