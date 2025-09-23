Muscarà | La querela di Bonaiuto senza fondamento la mia è critica politica nel pieno diritto costituzionale

Tempo di lettura: < 1 minuto “Resto sorpresa dalla minaccia di querela annunciata dall’ex sindaco, oggi candidato alla Regione Campania, Ciro Bonaiuto. Come già chiarito – anche nel messaggio privato intercorso – non vi è stato alcun attacco personale: la mia perplessità riguarda esclusivamente l’inopportunità di affidare incarichi in pieno periodo elettorale, pur trattandosi di incarichi ai quali Bonaiuto, come professionista, aveva diritto. Il mio intervento si è mosso nel pieno del diritto di critica politica, diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto come presidio essenziale della democrazia, esercitato con toni anche severi ma sempre proporzionati e nei limiti della continenza espressiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

