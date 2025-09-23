Muore in ospedale per un ictus dopo un'operazione alla tiroide l'Asst di Lodi | Eventi non correlati

Giuseppa Cuva è deceduta all'ospedale di Codogno il 18 settembre a causa di un ictus. Il giorno precedente si era sottoposta a un intervento alla tiroide. L'Asst di Lodi ha avviato indagini interne e, a una prima verifica, esclude che gli eventi possano essere correlati tra loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

muore ospedale ictus dopoMuore in ospedale per un ictus dopo un’operazione alla tiroide, l’Asst di Lodi: “Eventi non correlati” - Giuseppa Cuva è deceduta all’ospedale di Codogno il 18 settembre a causa di un ictus. Come scrive fanpage.it

muore ospedale ictus dopoGiuseppa Cuva muore dopo un’operazione all’ospedale di Codogno, la famiglia presenta un esposto: disposta l’autopsia - Giuseppa Cuva, 57enne originaria di Mistretta (Messina), ma residente a Turano Lodigiano, è morta giovedì dopo aver subito un'operazione alla tiroide ... Si legge su fanpage.it

