Muore in ospedale per un ictus dopo un'operazione alla tiroide l'Asst di Lodi | Eventi non correlati
Giuseppa Cuva è deceduta all'ospedale di Codogno il 18 settembre a causa di un ictus. Il giorno precedente si era sottoposta a un intervento alla tiroide. L'Asst di Lodi ha avviato indagini interne e, a una prima verifica, esclude che gli eventi possano essere correlati tra loro.
Giuseppa Cuva è deceduta all'ospedale di Codogno il 18 settembre a causa di un ictus.
Giuseppa Cuva, 57enne originaria di Mistretta (Messina), ma residente a Turano Lodigiano, è morta giovedì dopo aver subito un'operazione alla tiroide