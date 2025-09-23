Quinto, 23 settembre 2025 – Il filo della speranza era esilissimo e ieri si è spezzato tragicamente. Sylvia Trallori, la ragazza vittima dell’incidente avvenuto lo scorso 11 settembre davanti alla sede della Misericordia di Quinto, in via Gramsci all’altezza del civico 560, non ce l’ha fatta ed è morta ieri pomeriggio. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 10 ottobre. La notizia si è abbattuta come un macigno sui tanti che avevano sperato che potesse riprendersi e avevano pregato per lei aggrappandosi alla pur tenue possibilità di un miracolo. Alcuni amici avevano pubblicato anche messaggi di incoraggiamento sulla sua pagina Facebook. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore dopo undici giorni di lotta. Addio a Sylvia, volontaria per sempre