Muore a 52 anni durante il turno di notte schiacchiato da un sacco tragico incidente sul lavoro a Torino di Sangro
Tragico incidente sul lavoro, nella notte di martedì 23 settembre, a Torino di Sangro. Un operaio di 52 anni è morto alla Prima Eastern di Torino di Sangro, in contrada Carriera. Secondo quanto si è appreso l'uomo, residente a Vasto, impiegato nell'azienda che si occupa di componenti in plastica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
