MTR | musica – teatro – ricerca Napoli ospita la quarta edizione della rassegna sui linguaggi artistici contemporanei

Tempo di lettura: 3 minuti La Fondazione Il Canto di Virgilio, con la direzione artistica di Rosalba Quindici, presenta a Napoli la quarta edizione di MTR musica – teatro – ricerca, in programma dal 3 ottobre al 20 novembre 2025. La rassegna si articolerà in sei appuntamenti che metteranno a confronto musica contemporanea di ricerca, teatro filosofico e arti visive, privilegiando produzioni inedite e site-specific. Una stagione pensata per la ricerca e la trasversalità. Ideata come spazio di produzione e ricerca, MTR consolida la sua identità di crocevia culturale dove la sperimentazione sonora dialoga con pratiche sceniche e altri linguaggi visivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
