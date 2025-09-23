Mps prende Mediobanca con l’86,3% e Unicredit si ritira dalle Generali

Mps prende Mediobanca con l'86,3% e Unicredit si ritira dalle Generali

Opas conclusa: la Cenerentola del settore, dopo anni di guai, conquista il salotto buono e diventa regina. Ora può pensare a fusioni e delisting. Il board di Piazzetta Cuccia si dimette con 90 milioni da spartire. 🔗 Leggi su Laverita.info

mps prende mediobanca con l8217863 e unicredit si ritira dalle generali

