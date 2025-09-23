Mps-Mediobanca chiusa l’offerta Siena brinda con l’86,3% del capitale
Game over. Finiti anche i tempi supplementari. E i rigori non servono per assegnare a Siena una vittoria netta, al di sopra delle aspettative, alla quale manca però la ciligina sulla torta. Ieri infatti si è chiusa definitivamente l’ Opas di Mps su Mediobanca, con l’86,33% di adesioni, registrando un ultimo sprint sul finale rispetto alle azioni conferite dai soci venerdì scorso (che arrivavano al 70,48% del capitale). Il risultato finale ora apre la strada alla fusione tra i due istituti, ma senza che sia scattato l’obbligo all’acquisto da parte di Rocca Salimbeni delle quote residue, visto che le adesioni complessive non hanno raggiunto la soglia del 90%, dopo la quale scatta in automatico la cosiddetta Opa residuale, che dà un ultimo diritto di uscita ai soci di minoranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mediobanca - chiusa
Mps, chiusa offerta per Mediobanca al 62,3%
Mediobanca: chiusa l’Opas, Mps all’86,3% del capitale
Mediobanca, chiusa l’Opas di Mps: adesione all’86,33 per cento
Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, mercoledì #10settembre. Tra Italia e Francia #spread azzerato. Chiusa l’Opas scattano i rialzi: #Mediobanca +5,9%, #Mps +6,2%. #Essilux estende la settimana corta a una intera fabbrica. #buonalettura #primapagi - X Vai su X
Monte dei Paschi di Siena segna un passaggio storico. L’offerta pubblica di acquisto e scambio su Mediobanca si è chiusa con adesioni pari al 62,29% del capitale, ben oltre la soglia del 50% necessaria per il controllo. - facebook.com Vai su Facebook
Mps-Mediobanca, chiusa l’offerta. Siena brinda con l’86,3% del capitale - E i rigori non servono per assegnare a Siena una vittoria netta, al di sopra delle aspettative, alla quale manca però la ciligina sulla torta. Secondo msn.com
Mps all’86% di Mediobanca: si chiude l’Opas, in due mesi l’addio alla Borsa e la fusione - Il dato finale dell’Offerta di acquisto e scambio sulla banca d’affari fondata da Enrico Cuccia conferma il largo supporto all’operazione, anche dei fondi ... Secondo repubblica.it