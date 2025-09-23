Mps-Mediobanca chiusa l’offerta Siena brinda con l’86,3% del capitale

Game over. Finiti anche i tempi supplementari. E i rigori non servono per assegnare a Siena una vittoria netta, al di sopra delle aspettative, alla quale manca però la ciligina sulla torta. Ieri infatti si è chiusa definitivamente l’ Opas di Mps su Mediobanca, con l’86,33% di adesioni, registrando un ultimo sprint sul finale rispetto alle azioni conferite dai soci venerdì scorso (che arrivavano al 70,48% del capitale). Il risultato finale ora apre la strada alla fusione tra i due istituti, ma senza che sia scattato l’obbligo all’acquisto da parte di Rocca Salimbeni delle quote residue, visto che le adesioni complessive non hanno raggiunto la soglia del 90%, dopo la quale scatta in automatico la cosiddetta Opa residuale, che dà un ultimo diritto di uscita ai soci di minoranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

