L’allenatore portoghese si è subito lasciato andare a dichiarazioni forti nei confronti del suo vecchio club: la stoccata è pesante Il ritorno di José Mourinho alla guida del Benfica non poteva passare inosservato. Il tecnico portoghese ha già fatto scintille con le sue dichiarazioni, iniziando col botto il suo nuovo capitolo in Portogallo. Con il suo stile diretto, Mou non ha risparmiato frecciate al passato, mentre si prepara a una stagione che promette emozioni forti, a partire dalla sfida di Champions League contro la Juventus. “Se fossi rimasto a casa, avrei guadagnato di più “, esordisce lo Special One, mettendo subito le cose in chiaro: il suo arrivo a Lisbona non è una questione di portafoglio, ma di voglia di rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Mourinho distrugge la Roma: “Lì non succede”, è già polemica