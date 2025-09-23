Motorola sceglie Achille Lauro | tra passioni audacia e stile una partnership che segna una svolta
Motorola annuncia oggi una collaborazione di alto profilo nel panorama tech e musicale italiano: Achille Lauro è il nuovo Brand Ambassador per l’Italia del marchio, specializzato nell’innovazione tecnologica. Questa alleanza si concretizza con il lancio di una campagna digitale esclusiva che celebra autenticità, creatività e stile, centrate attorno alla linea Motorola Edge, con particolare evidenza al modello Edge 60 Neo. Un connubio di valori tra tecnologia e creatività. Motorola ha scelto Achille Lauro non solo per la sua popolarità, ma perché l’artista rappresenta perfettamente quel mix di audacia, originalità e desiderio di sperimentazione che il brand intende esprimere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
