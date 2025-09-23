Motori Ruggenti in riviera un museo a cielo aperto di auto d’epoca e sportive
Dopo la tappa di maggio a Cervia dedicata alle moto storiche e sportive, la passione motoristica torna protagonista con la quarta edizione di Motori Ruggenti domenica 28 settembre dalle 9, per un evento interamente dedicato al mondo delle quattro ruote. Per un’intera giornata, oltre 100 auto di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: motori - ruggenti
Motori ruggenti, torna il Rally dell’Alto Appennino
Motori Ruggenti torna a Milano Marittima! Domenica 28 settembre Viale Gramsci si trasforma in un museo a cielo aperto: oltre 100 auto storiche, sportive e da collezione pronte a stupire appassionati e curiosi. Dalle Ferrari di ogni epoca alle Porsche, dalle - facebook.com Vai su Facebook
Motori Ruggenti, in riviera un museo a cielo aperto di auto d’epoca e sportive.
Il Museo del Patrimonio Industriale ad Auto e Moto d'Epoca - Il Museo del Patrimonio Industriale del Settore Musei Civici Bologna partecipa per la prima volta in assoluto ad Auto e Moto d'Epoca, il salone internazionale dedicato al mondo del Classic. Scrive ansa.it
Inaugurata area espositiva del museo dei motori di Unipa - E' stata inaugurata oggi, una nuova area espositiva del museo dei motori del sistema museale dell'ateneo di Palermo, in viale delle Scienze. Come scrive ansa.it