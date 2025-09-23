Motori Larini brilla a Barcellona. Prima vittoria internazionale.

Prima vittoria internazionale per Davide Larini, che brilla nella GT Cup Europe a Barcellona. Il 17enne pilota versiliese in Spagna sfrutta al meglio il suo talento al debutto sulla Porsche n. 992 della Hans Weijs Motorsport, guidando da veterano. Che Davide avesse qualcosa di buono da dire in Gran Turismo era apparso chiaro nelle prime trasferte della GT Cup Open Europe. Ma per alcune settimane il figlio dell’ex-F1 Nicola non ne aveva più avuto la possibilità, per l’uscita di scena della squadra tedesca a cui aveva assicurato un podio ad Hockenheim. Il contratto con la Hans Weijs Motorsport lo ha rimesso in traiettoria, pur se il rientro era complicato dal cambio di vettura: dalla Ferrari 488 alla Porsche GT3 Cup della squadra olandese, molto quotata nel campionato internazionale Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

