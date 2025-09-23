Come sappiamo, Marc Marquez sta per laurearsi Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Il trentaduenne spagnolo ha 182 punti di vantaggio sul fratello Alex quando ne restano 222 a disposizione. Parlando pragmaticamente, la partita è già chiusa da tempo. Si attende solo la certificazione aritmetica, che arriverà domenica a Motegi o, al più tardi, settimana prossima a Mandalika. Quando arriverà tale sicurezza, chiunque abbia passione per il motociclismo – anzi, abbia a cuore lo sport tout-court – dovrà doverosamente alzarsi in piedi e applaudire il catalano, poiché quanto si sta per compiere è straordinario e strabiliante nel senso più letterale del termine, perché il fenomenale iberico è prossimo a completare una serie di imprese senza precedenti nella storia del Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, il 'Ponte' edificato da Marc Marquez eclissa il progetto di quello sullo Stretto!