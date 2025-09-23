Motociclista sviene dopo essere stato punto da un insetto | salvato dai passanti lungo via Litoranea a Sabaudia
Un grave episodio di shock anafilattico si è verificato lungo la Litoranea di Sabaudia, nei pressi della Floricoltura Bonini. Un motociclista, punto più volte da un insetto, ha perso i sensi dopo essere riuscito ad accostare, ma è stato soccorso prontamente da alcuni automobilisti di passaggio. Il malore improvviso. L'uomo, che viaggiava insieme alla compagna all'altezza di Bella Farnia, è stato punto intorno alle 18:30. Subito dopo ha iniziato ad accusare disturbi visivi e sintomi tipici dello shock allergico. Con grande sforzo è riuscito a fermarsi a bordo strada, prima di perdere conoscenza.
In questa notizia si parla di: motociclista - sviene
