Motociclista sviene dopo essere stato punto da un insetto | salvato dai passanti lungo via Litoranea a Sabaudia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave episodio di shock anafilattico si è verificato lungo la Litoranea di Sabaudia, nei pressi della Floricoltura Bonini. Un motociclista, punto più volte da un insetto, ha perso i sensi dopo essere riuscito ad accostare, ma è stato soccorso prontamente da alcuni automobilisti di passaggio. Il malore improvviso. L’uomo, che viaggiava insieme alla compagna all’altezza di Bella Farnia, è stato punto intorno alle 18:30. Subito dopo ha iniziato ad accusare disturbi visivi e sintomi tipici dello shock allergico. Con grande sforzo è riuscito a fermarsi a bordo strada, prima di perdere conoscenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

