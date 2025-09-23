Moto gp nessun americano in griglia con Liberty Media Ezpeleta | Vogliamo i migliori
Bologna, 23 settembre 2025 – C’era una volta un motomondiale dominato da piloti americani e australiani. Si parla di anni ’80 e ’90, mentre con l’avvento del nuovo secolo, e con l’introduzione della Moto gp al posto della 500, a prendere il sopravvento sono stati gli italiani e gli spagnoli. Un cambio radicale. Lo studio è stato fatto da motorsport.com e riporta dati inequivocabili su una inversione totale della tendenza. Tra il 1980 e il 2000, ben 18 titoli sono andati a piloti extraeuropei (12 Stati Uniti e 6 Australia), ma dal 2001 in poi ben 24 titoli su 21 sono andati a piloti europei con le sole eccezioni di Casey Stoner (2007 e 2011) e Nicky Hayden (2006). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: moto - nessun
UFFICIALE - NON CI SARÀ NESSUN CAMPIONATO MOTOE DAL PROSSIMO ANNO Queste le parole di Jorge Viegas, Presidente della FIM, a riguardo: “Annunciamo la sospensione del campionato del mondo FIM MotoE a partire dalla fine di questa sta - facebook.com Vai su Facebook
Parliamo di MotoGP: ecco cosa Liberty Media deve importare dalla Formula 1; MotoGP | Dall'Igna: Nessun dubbio su Bagnaia e la moto, ripartiamo dalle cose positive; Formula 1 Domenicali: 827 mln di fan, USA e Asia i mercati chiave.
MotoGP, no Americans on the grid with Liberty Media. Ezpeleta: "We want the best." - Despite Liberty Media's entry as a majority shareholder in MotoGP, there will be no American riders on the MotoGP grid. Si legge su sport.quotidiano.net
MotoGP | Ezpeleta: "Vogliamo i piloti migliori e se provengono da Paesi diversi, tanto meglio" - Il CEO della MotoGP assicura che la porta della classe regina non è chiusa per i piloti spagnoli, ma ammette che se c'è una diversità di nazionalità è 'meglio'. Secondo msn.com