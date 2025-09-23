Bologna, 23 settembre 2025 – C’era una volta un motomondiale dominato da piloti americani e australiani. Si parla di anni ’80 e ’90, mentre con l’avvento del nuovo secolo, e con l’introduzione della Moto gp al posto della 500, a prendere il sopravvento sono stati gli italiani e gli spagnoli. Un cambio radicale. Lo studio è stato fatto da motorsport.com e riporta dati inequivocabili su una inversione totale della tendenza. Tra il 1980 e il 2000, ben 18 titoli sono andati a piloti extraeuropei (12 Stati Uniti e 6 Australia), ma dal 2001 in poi ben 24 titoli su 21 sono andati a piloti europei con le sole eccezioni di Casey Stoner (2007 e 2011) e Nicky Hayden (2006). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, nessun americano in griglia con Liberty Media. Ezpeleta: “Vogliamo i migliori”