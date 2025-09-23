Moto gp Martin e Bezzecchi | Pronti per il gran premio del Giappone A Misano test positivo

Bologna, 23 settembre 2025 – L’Aprilia si candida a insidiare il dominio di Ducati. Borgo Panigale comanda ormai da anni, due mondiali di Pecco Bagnaia e uno di Jorge Martin, e tutto è stato accentuato oltremodo nel 2025 con l’arrivo nel team ufficiale di Marc Marquez, che ha già il match point domenica a sei weekend dal termine della stagione. Noale, nonostante una stagione sfortunata con le ripetute cadute di Jorge Martin, è risalita, trovando ampia competitività grazie a Marco Bezzecchi, oggi il pilota che più dà filo da torcere al numero 93. Prestazioni, come quelle di Misano, che lasciano ben sperare anche in ottica 2026 per un titolo mondiale che potrebbe essere meno monologo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Martin e Bezzecchi: “Pronti per il gran premio del Giappone. A Misano test positivo”

In questa notizia si parla di: moto - martin

Moto gp, attriti Martin-Aprilia. Rivola si gode Bezzecchi: “E’ un leader”

MotoGP, il manager di Martin: “Una battaglia legale con Aprilia sarebbe stata insostenibile. Jorge resta, la moto è migliorata”

MotoGp, il ritorno di Martin: “Sabato positivo, ora devo esplorare i limiti della moto”

La moto Aston Martin: stradale o no #motocicletta #astonmartin #motore #mdbtelospiega - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP Giappone, le sensazioni di Bezzecchi e Martin in vista di Motegi; MotoGP: Massimo Rivola è pronto alle tensioni future tra Bezzecchi e Martin perché due piloti così forti non dovrebbero essere amici; Martin restituisce il favore a Bezzecchi: il bel gesto in qualifica. VIDEO.

Moto gp, Martin e Bezzecchi: “Pronti per il gran premio del Giappone. A Misano test positivo” - Borgo Panigale comanda ormai da anni, due mondiali di Pecco Bagnaia e uno di Jorge Martin, e tutto è stato accentuat ... Secondo sport.quotidiano.net

Bezzecchi in Giappone dopo i due podi di Misano: “Motegi è una pista che mi piace” - Dopo il successo nella Sprint di Misano e il 2° posto in gara, il riminese punta a un altro piazzamento in top 3 in Giappone ... Lo riporta formulapassion.it