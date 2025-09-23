Mostra ' La cittadella annonaria | edilizia pubblica nella Bari del Novecento'

Baritoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mostra documentaria e bibliografica organizzata dall'Archivio di Stato di Bari e dalla Biblioteca Nazionale di Bari “Sagarriga Visconti-Volpi”Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025, Biblioteca Nazionale di Bari “Sagarriga Visconti-Volpi”, co Cittadella della cultura, via Pietro Oreste 45. 🔗 Leggi su Baritoday.it

