Mosca vuole Chisinau Secondo il Cremlino Ue e Nato pronte a invadere la Moldavia
Nuove interferenze sulle elezioni in Moldavia. Mosca torna a giocare sulla manipolazione delle percezioni, diffondendo tramite il Servizio di intelligence estero (Svr) e l’agenzia Tass una narrativa che chiama in causa Moldavia, Transnistria e Odessa. Secondo il rapporto, l’Unione Europea e la Nato sarebbero pronte a “occupare” la Moldavia attraverso il dispiegamento di truppe in Romania e un presunto sbarco nella regione di Odessa, con l’obiettivo dichiarato di intimidire la Transnistria e mantenere Chi?in?u nel quadro delle politiche russofobe occidentali. Viene inoltre sottolineata la presenza già in atto di reparti francesi e britannici, descritti come avanguardia di una più ampia forza d’intervento. 🔗 Leggi su Formiche.net
Trump: Mosca non vuole chiudere guerra
Cremlino: “La pace è un processo lungo, Trump lo sa”. Kiev: “Mosca vuole lanciare contemporaneamente 2mila droni”
Ucraina, pioggia di missili su Kiev: Trump manda Witkoff a Mosca. Putin ora vuole la pace a lungo "termine"
Dal Gen. Giuseppe Cucchi, a suo tempo nominato da Prodi a capo dei Servizi “MA LA RUSSIA VUOLE INVADERCI? ..rischio di conflitto fra Mosca e paesi della Nato non è mai stato così alto…improbabile una guerra voluta, almeno nei prossimi anni” @limes - X Vai su X
C'è stata la terza violazione dello spazio aereo della Nato in dieci giorni. Mosca vuole capire fino a dove può spingersi con l'Alleanza atlantica. L'Estonia richiede le consultazioni ai sensi dell'Articolo 4 - Giulia Pompili - facebook.com Vai su Facebook
