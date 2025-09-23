Nuove interferenze sulle elezioni in Moldavia. Mosca torna a giocare sulla manipolazione delle percezioni, diffondendo tramite il Servizio di intelligence estero (Svr) e l’agenzia Tass una narrativa che chiama in causa Moldavia, Transnistria e Odessa. Secondo il rapporto, l’Unione Europea e la Nato sarebbero pronte a “occupare” la Moldavia attraverso il dispiegamento di truppe in Romania e un presunto sbarco nella regione di Odessa, con l’obiettivo dichiarato di intimidire la Transnistria e mantenere Chi?in?u nel quadro delle politiche russofobe occidentali. Viene inoltre sottolineata la presenza già in atto di reparti francesi e britannici, descritti come avanguardia di una più ampia forza d’intervento. 🔗 Leggi su Formiche.net

