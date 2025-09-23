Mosca | Ue vuole mandare soldati in Moldavia Trump | Nato abbatta jet russi nei suoi cieli
La guerra in Ucraina si intreccia con crescenti tensioni internazionali. Nelle ultime ore la Nato ha denunciato nuove violazioni russe nello spazio aereo estone e ha avvertito Mosca che ogni provocazione sarà considerata un’escalation. Bruxelles parla di uno “schema chiaro” con cui il Cremlino testa i confini Ue, mentre Paesi baltici e nordici sollecitano all’Onu una condanna più dura. Sul terreno, intanto, continuano i bombardamenti russi con droni e missili, acuendo un conflitto che rischia di allargarsi oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Trump: Mosca non vuole chiudere guerra
Cremlino: “La pace è un processo lungo, Trump lo sa”. Kiev: “Mosca vuole lanciare contemporaneamente 2mila droni”
Ucraina, pioggia di missili su Kiev: Trump manda Witkoff a Mosca. Putin ora vuole la pace a lungo "termine"
Dal Gen. Giuseppe Cucchi, a suo tempo nominato da Prodi a capo dei Servizi “MA LA RUSSIA VUOLE INVADERCI? ..rischio di conflitto fra Mosca e paesi della Nato non è mai stato così alto…improbabile una guerra voluta, almeno nei prossimi anni” @limes - X Vai su X
C'è stata la terza violazione dello spazio aereo della Nato in dieci giorni. Mosca vuole capire fino a dove può spingersi con l'Alleanza atlantica. L'Estonia richiede le consultazioni ai sensi dell'Articolo 4 - Giulia Pompili - facebook.com Vai su Facebook
Così Putin vuole intimidire l’Ue mentre spinge l’economia di guerra; Mercoledì leader Ue in call con Trump e Zelensky. Il presidente Usa: A Putin dirò: basta guerra - I Baltici: In Alaska bisogna evitare di premiare Mosca; Ucraina, la Nato lancia l’operazione «Eastern sentry» per rafforzare il fianco a Est.
Mosca: "Ue vuole mandare soldati in Moldavia". Trump: "Nato abbatta jet russi nei suoi cieli" - L’Alleanza avverte Mosca: pronta a reagire, mentre Bruxelles denuncia un “chiaro schema” di provocazioni ... Riporta msn.com
L'Ue adotta le nuove sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: 'È ora di chiudere i rubinetti del gas russo' - La Germania apre alla proposta di Bruxelles: 'Attendiamo le valutazioni della Commissione'. Scrive ansa.it