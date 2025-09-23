Mosca | Ue vuole mandare soldati in Moldavia Trump | Nato abbatta jet russi nei suoi cieli

La guerra in Ucraina si intreccia con crescenti tensioni internazionali. Nelle ultime ore la Nato ha denunciato nuove violazioni russe nello spazio aereo estone e ha avvertito Mosca che ogni provocazione sarà considerata un’escalation. Bruxelles parla di uno “schema chiaro” con cui il Cremlino testa i confini Ue, mentre Paesi baltici e nordici sollecitano all’Onu una condanna più dura. Sul terreno, intanto, continuano i bombardamenti russi con droni e missili, acuendo un conflitto che rischia di allargarsi oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

