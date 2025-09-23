Mosca Kirk e il Diavolo La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino
Nelle scorse ore il noto politologo russo di orientamento conservatore Alexander Dugin ha pubblicato un elogio di Charlie Kirk, definito come un esempio di virtù cristiana e un martire nella lotta contro il Diavolo e gli altri nemici di Dio. Pochi giorni prima, in un altro post dedicato all’attivista statunitense vittima di omicidio, lo stesso Dugin aveva parlato di una “guerra globale” che si estendeva dallo Utah all’Ucraina. Una retorica che sembra suggerire un totale reframe narrativo, spostando le linee di faglia di confini statali e nazionali a quelli culturali e religiosi. In quella che sembra una mossa dai caratteri si ideologici, ma anche marcatamente politici. 🔗 Leggi su Formiche.net
Mosca, Kirk e il Diavolo. La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino.
Mosca, Kirk e il Diavolo. La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino - L’elogio di Charlie Kirk scritto da Alexander Dugin si inserisce in una narrativa che fonde religione e politica, dove il martirio ... Si legge su formiche.net
