Morto Nikki Pilic | mentore di Becker e Djokovic detentore di un record unico nella storia del tennis

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nikki Pilic aveva 86 anni, è stato un tennista di alto livello, finalista al Roland Garros, ed è stato l'allenatore di Becker, Ivanisevic e Djokovic. Solo lui è riuscito a vincere da Capitano la Coppa Davis con tre nazionali diverse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - nikki

Morto Nikki Pilic: mentore di Becker e Djokovic, detentore di un record unico nella storia del tennis; Addio a Nikola Pilic, ha scritto la storia del tennis; Dal boicottaggio di Wimbledon alle tre Davis: il tennis piange Nikola Nikki Pilic.

morto nikki pilic mentoreMorto Nikki Pilic: mentore di Becker e Djokovic, detentore di un record unico nella storia del tennis - Nikki Pilic aveva 86 anni, è stato un tennista di alto livello, finalista al Roland Garros, ed è stato l'allenatore di Becker, Ivanisevic e Djokovic ... Secondo fanpage.it

morto nikki pilic mentoreDal boicottaggio di Wimbledon alle tre Davis: il tennis piange Nikola “Nikki” Pilic - ATP | Se ne va una figura monumentale del tennis europeo e mondiale. Lo riporta ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Nikki Pilic Mentore