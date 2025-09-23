Morto Nikki Pilic | mentore di Becker e Djokovic detentore di un record unico nella storia del tennis

Nikki Pilic aveva 86 anni, è stato un tennista di alto livello, finalista al Roland Garros, ed è stato l'allenatore di Becker, Ivanisevic e Djokovic. Solo lui è riuscito a vincere da Capitano la Coppa Davis con tre nazionali diverse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

