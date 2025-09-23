Morto investito sull' autostrada A4 a Novara era sceso dall' auto dopo un guasto | caccia all' altro conducente

Tragedia sulla A4 a Novara: un 53enne di Trieste, rimasto senza benzina, è stato investito e ucciso mentre cercava aiuto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto investito sull'autostrada A4 a Novara, era sceso dall'auto dopo un guasto: caccia all'altro conducente

In questa notizia si parla di: morto - investito

Uomo morto investito dal treno a Monza, travolto sui binari della stazione: sotto choc un testimone

Il pilota Borja Gomez morto in incidente in pista a Magny Cours a 20 anni: investito da altra moto durante prove per GP - VIDEO

Tragico incidente a Roma, attraversa la strada e viene investito: morto un 58enne

Roma, investito e ucciso un 60enne di Foggia Un foggiano di 60 anni, Ruggero Campese, è morto a Roma: l’uomo è stato investito da un’auto sulla via Salaria. La vittima è morta sul colpo, la conducente dell’autovettura è stata invece trasportata al Policlinic - facebook.com Vai su Facebook

#visciano, #cane #investito da ciclista durante il giro del Mediterraneo: cucciolo morto sul colpo - X Vai su X

Cammina in autostrada, chiede aiuto in autogrill: investito e ucciso; Incidente sulla A4, travolto e ucciso mentre cammina in autostrada; Operaio investito da un tir a Cassino sull'autostrada A1, 39enne morto sul colpo: chi guidava il camion.

A piedi sull'A4, uomo investito e ucciso - Un uomo è stato investito ed è morto mentre camminava a piedi lungo l'autostrada A4 Torino- Secondo rainews.it

A piedi in autostrada, travolto e ucciso sulla A4 - Si è incamminato lungo l'autostrada A4, a Novara, per cercare aiuto dopo che la sua auto era rimasta in panne: è stato travolto e ucciso. Lo riporta rainews.it