Chieti, operaio muore schiacciato da una balla di juta a Torino di Sangro; Morto "di lavoro" a Chieti sotto una balla nell'azienda convertita all'automotive; Operaio muore dopo la caduta da un ponteggio di 12 metri, tragedia sul lavoro in Abruzzo.

morto lavoro chieti sottoSchiacciato da una balla di juta, operaio muore sotto tonnellate di polimeri: «Stava lavorando» - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Secondo leggo.it

morto lavoro chieti sottoUn operaio è morto schiacciato da una balla di juta - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Da ansa.it

