Morti sul lavoro altre due vittime in Abruzzo e Piemonte e un ferito grave in Friuli Venezia Giulia

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strage sul lavoro continua. In poche ore sono avvenuti tre gravi incidenti, che hanno causato la morte di due operai tra l’Abruzzo e il Piemonte e il ferimento grave di un terzo nel Friuli-Venezia Giulia. L’ Usb parla di un “ massacro sistematico” e rilancia la richiesta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, chiedendo la calendarizzazione in Senato della relativa proposta di legge. In Abruzzo, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, ha perso la vita Rosario Di Palma, di 51 anni, residente a Vasto, dipendente della Prima Easter, azienda che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

morti sul lavoro altre due vittime in abruzzo e piemonte e un ferito grave in friuli venezia giulia

© Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, altre due vittime in Abruzzo e Piemonte e un ferito grave in Friuli Venezia Giulia

In questa notizia si parla di: morti - lavoro

Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”

«Dodici morti sul lavoro da inizio anno nel Padovano, basta bollettini di guerra»: la denuncia

Caldo record, maltempo ed eventi estremi in Italia, 2 morti. Stop al lavoro nelle ore più calde

Esplosione in azienda di rifiuti: tre operai morti e due feriti; Strage continua sul lavoro. Quattro morti e tre feriti gravi; Tragedia sul lavoro a Marcianise: esplosione in azienda di rifiuti, tre morti e due feriti. Tra le vittime anche il titolare..

morti lavoro due vittimeAncora due morti sul lavoro, 'massacro sistematico' - Un'altra giornata segnata da lutti nei luoghi di lavoro in Italia: in poche ore sono avvenuti tre gravi incidenti, che hanno causato la morte di due operai tra l'Abruzzo e il Piemonte, e il ferimento ... Segnala ansa.it

morti lavoro due vittimeTre morti sul lavoro a Marcianise, si indaga per omicidio colposo plurimo - Dolore e rabbia per la morte venerdì pomeriggio dei tre operai napoletani rimasti uccisi dallo scoppio alla Ecopartenope di Marcianise, azienda che trattava rifiuti speciali. Si legge su internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Morti Lavoro Due Vittime