Morti sul lavoro altre due vittime in Abruzzo e Piemonte e un ferito grave in Friuli Venezia Giulia

La strage sul lavoro continua. In poche ore sono avvenuti tre gravi incidenti, che hanno causato la morte di due operai tra l’Abruzzo e il Piemonte e il ferimento grave di un terzo nel Friuli-Venezia Giulia. L’ Usb parla di un “ massacro sistematico” e rilancia la richiesta di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, chiedendo la calendarizzazione in Senato della relativa proposta di legge. In Abruzzo, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, ha perso la vita Rosario Di Palma, di 51 anni, residente a Vasto, dipendente della Prima Easter, azienda che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, altre due vittime in Abruzzo e Piemonte e un ferito grave in Friuli Venezia Giulia

