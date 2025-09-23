Morte in piscina del piccolo Luigi Maggiacomo 3 anni | la perizia medico legale esclude ogni patologia congenita La tragedia a Marzo a Fondi

ABBONATI A DAYITALIANEWS È stata depositata la perizia medico-legale relativa al decesso del piccolo Luigi Maggiacomo, il bambino annegato nei mesi scorsi in una piscina di Fondi. Dalla relazione emerge un quadro chiaro: il bambino non soffriva di alcuna patologia congenita, e la causa della morte è da ricondursi esclusivamente all’ annegamento. La ricostruzione dei periti. La perizia, affidata alla dottoressa Maria Cristina Setacci, specialista in medicina legale, con il supporto del professor Alessandro Mauriello, esperto di anatomia patologica, ha stabilito che Luigi sarebbe caduto a faccia in giù nell’acqua e sarebbe rimasto in quella posizione per almeno cinque minuti, senza essere notato da chi era incaricato della vigilanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

