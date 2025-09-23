Morte Franzoso Garrone | Impegno di tutti sulla sicurezza la paura non può rovinare sport bellissimo come lo sci
(Adnkronos) – “Matteo Franzoso è la terza vittima in neanche un anno, Matilde Lorenzi a ottobre dell’anno lo scorso, a marzo di quest’anno Marco Degli Uomin i un ragazzo di 18 anni mancato mentre faceva il fuori pista sempre in allenamento e oggi Matteo. Non può più succedere, non deve succedere, non sono fatalità perché . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: morte - franzoso
Kristian Ghedina invoca cambiamenti dopo la morte di Matteo Franzoso: “Sci di oggi troppo veloci”
Morte Franzoso, la rabbia della sorella di Matilde Lorenzi: "Nè fatalità, né disgrazia"
La morte di Matteo Franzoso: l’allenamento in Cile, il sogno Milano-Cortina 2026 e la sicurezza sulle piste da sci
A quattro giorni dalla morte di Franzoso e dopo le polemiche sulla sicurezza è arrivata la presa di posizione della Fis, la Federazione internazionale di sci e snowboard, che si dice "profondamente addolorata per la tragica scomparsa dello sciatore italiano" e " - facebook.com Vai su Facebook
Rizzetto (FdI): l’incidente mortale accaduto allo sciatore Franzoso è di fatto una morte su un luogo di lavoro https://lavocedelpatriota.it/rizzetto-fdi-lincidente-mortale-accaduto-allo-sciatore-franzoso-e-di-fatto-una-morte-su-un-luogo-di-lavoro/… via @vocedelpat - X Vai su X
Morte Franzoso. Garrone: Impegno di tutti sulla sicurezza, la paura non può rovinare sport bellissimo come lo sci; Migranti, fonti Viminale: Arriva in Toscana nuovo Cpr per spacciatori e violentatori; Morto Matteo Fronzoso, il discesista azzurro aveva 25 anni: sci in lutto. Il nodo della sicurezza.
Morte Franzoso. Garrone: "Impegno di tutti sulla sicurezza, la paura non può rovinare sport bellissimo come lo sci" - Il presidente dello Sci Club Sestriere: 'Matteo Franzoso è la terza vittima in neanche un anno, Matilde Lorenzi a ottobre dell’anno lo scorso, a marzo di quest’anno Marco Degli Uomini' ... Lo riporta adnkronos.com
**Sci: Garrone, ‘impegno di tutti su sicurezza, paura non può rovinare sport bellissimo’** - “Matteo Franzoso è la terza vittima in neanche un anno, Matilde Lorenzi a ottobre dell’anno lo scorso, a marzo di quest’anno Marco Degli Uomini un ragazzo di 1 ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive