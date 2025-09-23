Morte di Simona Cinà arriva la conferma degli esami tossicologici | niente droghe ma forte presenza di alcol nel sangue

Non erano presenti droghe, ma un elevato tasso alcolemico nel sangue. È quanto emerso dagli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo di Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata morta nella notte tra l’1 e il 2 agosto sul fondo di una piscina, durante una festa di laurea. A coordinare l’attività è stato il medico legale Tommaso D’Anna, lo stesso che aveva già condotto l’autopsia, che ha confermato la morte per annegamento. Secondo le ricostruzioni, la ragazza venne notata sul fondo della vasca intorno alle quattro del mattino. Alcuni presenti si tuffarono per riportarla in superficie, ma all’arrivo del 118 era già priva di vita, mentre gli amici tentavano disperatamente di rianimarla. 🔗 Leggi su Open.online