Morte di Simona Cinà arriva la conferma degli esami tossicologici | niente droghe ma forte presenza di alcol nel sangue
Non erano presenti droghe, ma un elevato tasso alcolemico nel sangue. È quanto emerso dagli esami tossicologici eseguiti dall’equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo sul corpo di Simona Cinà, la ventenne di Capaci trovata morta nella notte tra l’1 e il 2 agosto sul fondo di una piscina, durante una festa di laurea. A coordinare l’attività è stato il medico legale Tommaso D’Anna, lo stesso che aveva già condotto l’autopsia, che ha confermato la morte per annegamento. Secondo le ricostruzioni, la ragazza venne notata sul fondo della vasca intorno alle quattro del mattino. Alcuni presenti si tuffarono per riportarla in superficie, ma all’arrivo del 118 era già priva di vita, mentre gli amici tentavano disperatamente di rianimarla. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: morte - simona
Dietro la morte di Simona Cinà in piscina «tanti punti oscuri», l’avvocato: la chat prima della festa, gli amici ancora bagnati «ma nessuno ha visto niente»
Il viso all'insù, la festa alcolica in piscina e i silenzi: tutti i dubbi dietro la morte di Simona Cinà
Il sangue, gli orari, i post: cosa non torna nella morte di Simona Cinà
Capaci, i genitori di Simona Cinà: "Troppo silenzio e omertà" La morte di Simona Cinà, vent’anni appena, pallavolista di Capaci, trovata senza vita nella piscina di una villa di Bagheria durante una festa di laurea, continua a scuotere le coscienze e ad aliment - facebook.com Vai su Facebook
L' annegamento di Simona Cinà in piscina a Bagheria secondo l' autopsia nessuna droga ma c' era alcol nel sangue; Simona Cinà l' autopsia rivela | è morta per annegamento; Palermo che cosa non torna sulla morte di Simona Cinà.
Morte Andrea Fiorelli, arriva il nulla osta per la sepoltura - Di certo c’è solo che la morte dell’ex finanziere Andrea Fiorelli è stata causata da un taglio alla gola inferto con la motosega. Da rainews.it