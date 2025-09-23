Morte di Simona Cinà a Bagheria vicino Palermo l' autopsia ha evidenziato presenza di alcol ma nessuna droga

Autopsia su Simona Cinà: alto tasso alcolemico ma nessuna droga. Confermato l'annegamento, indagini su incidente o malore sul caso di Bagheria.

Dietro la morte di Simona Cinà in piscina «tanti punti oscuri», l’avvocato: la chat prima della festa, gli amici ancora bagnati «ma nessuno ha visto niente»

Il viso all'insù, la festa alcolica in piscina e i silenzi: tutti i dubbi dietro la morte di Simona Cinà

Il sangue, gli orari, i post: cosa non torna nella morte di Simona Cinà

L' annegamento di Simona Cinà in piscina a Bagheria secondo l' autopsia nessuna droga ma c' era alcol nel sangue; La morte di Simona Cinà a Bagheria la Procura smentisce le tesi avanzate dai legali della famiglia; Simona Cinà morta in piscina disposta l' autopsia urgente | Segni rossi sul petto Le parole sull' invito e i giovani della Palermo bene.

Simona Cinà, la ragazza trovata morta in piscina: nel corpo nessuna traccia di droga ma "livelli alti di alcol" - Lo rileva l'esame tossicologico condotto dall'equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo.

Simona Cinà, svolta nelle indagini: cosa hanno rivelato gli esami tossicologici e l'autopsia - Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata morta in piscina a Bagheria: i primi esiti degli esami tossicologici e dell'autopsia.