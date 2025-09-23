Morte di Maurizio Rebuzzini eseguita l'autopsia sul corpo | emersi segni compatibili con la morte per asfissia
Oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico trovato morto sul ballatoio del suo studio a Milano con alcuni lividi sul collo. Dall'esame sarebbero emersi segni compatibili con una morte per asfissia, ma i risultati dovranno essere confermati attraverso ulteriori esami in laboratorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
