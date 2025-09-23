Morte di Helenia assoluzione in appello per l' uomo al volante dell' auto che la travolse
Assolto anche in corte d'Appello. L'uomo che travolse l'auto di Helenia Rapini, uccidendola, secondo la corte fiorentina si assopì al volante a causa di un disturbo del sono chiamato Osas. Nessun farmaco avrebbe influito nel determinare il colpo di sonno. Si è conclusa così l'udienza sulla morte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: morte - helenia
Helenia, morte senza responsabili. Chi era alla guida si addormentò
ArezzoTv. . Morte di Helenia Rapini, depositata la nuova perizia - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Helenia, assoluzione in appello per l'uomo al volante dell'auto che la travolse; Il caso della morte di Helenia ora potrebbe essere chiuso davvero. Cosa dice la perizia di 52 pagine; Morte di Helenia, la richiesta della Corte ai periti: L'uomo al volante aveva assunto sostanza psicotrope?.
Helenia, sentenza di assoluzione confermata in Appello - Si è tenuta oggi presso la Corte di Appello di Firenze l’udienza relativa al tragico incidente che costò la vita a Hele ... Scrive teletruria.it
Assolto l'automobilista che centrò Helenia morta sul colpo. Il colpo di sonno, l'Osas, la velocità. Famiglia della vittima delusa - Assolto anche in appello a Firenze l’automobilista aretino che il 6 novembre 2019 a Ristradella (Arezzo) si addormentò al volante dell'auto che stava guidando e che, sfuggita al controllo, centrò fron ... Segnala corrierediarezzo.it