Morte di Helenia assoluzione in appello per l' uomo al volante dell' auto che la travolse

Arezzonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolto anche in corte d'Appello. L'uomo che travolse l'auto di Helenia Rapini, uccidendola, secondo la corte fiorentina si assopì al volante a causa di un disturbo del sono chiamato Osas. Nessun farmaco avrebbe influito nel determinare il colpo di sonno. Si è conclusa così l'udienza sulla morte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Helenia, morte senza responsabili. Chi era alla guida si addormentò

