Morte di Helenia assoluzione in appello per l' uomo al volante dell' auto che la travolse

Assolto anche in corte d'Appello. L'uomo che travolse l'auto di Helenia Rapini, uccidendola, secondo la corte fiorentina si assopì al volante a causa di un disturbo del sono chiamato Osas. Nessun farmaco avrebbe influito nel determinare il colpo di sonno. Si è conclusa così l'udienza sulla morte.